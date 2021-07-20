В Ставрополе прокуратура проводит проверку после ДТП с автобусом, в котором пострадало 5 человек

В Ставрополе по факту ДТП, которое случилось 19 июля, прокуратура проводит проверку. В аварии пострадали 5 человек, среди них есть один ребенок.

По предварительной информации, инцидент произошел на пересечении улиц Артема и Лермонтова краевого центра.

Водитель маршрутки выехал на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

- По данному факту прокуратурой Ставропольского края организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования, - говорится в сообщении.