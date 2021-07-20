На Ставрополье к концу недели похолодает почти в 2 раза

На Ставрополье на этой неделе жара спадет до 23 °С, облачно, преимущественно без осадков. По данным метеоагентств, на этой неделе в нашем регионе ожидаются сильные дожди с грозами и существенное понижение дневной температуры.

Синоптики прогнозируют, что мощный грозовой фронт придет в регион в четверг с запада. За сутки он пересечет край, достигнув его восточных районов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что хоть синоптики и не называют аномальной установившуюся в Ставропольском крае жару, приятного в ней мало.

Уже через час после восхода солнца столбики термометров пересекают отметку в +30 градусов. Вчера, 19 июля 2021 года, Ставрополь готовился побить рекорд, державшийся 37 лет.