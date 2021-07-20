На Ставрополье сын до смерти избил 81-летнюю мать из-за раздела имущества

Житель Михайловска обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 20 февраля 2021 года. Сын пришел домой к матери и поссорился при обсуждении вопроса раздела имущества.

Во время ссоры мужчина нанес пенсионерке не менее 8 ударов кулаком по голове и не менее 3 ударов в область грудной клетки. Через 12 дней от полученных травм 81-летняя потерпевшая скончалась.

Следователи собирают необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.