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Общество20 июля 2021 12:43

В троллейбусах Ставрополя трафареты заменят на электронные табло

Электронные табло уже установили на 18 троллейбусах края
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В Ставрополе на троллейбусах установят электронные табло, где пассажиры смогут узнать данные о маршруте следования транспорта, остановках и стоимости проезда. Об этом сообщает ГУП СК «Ставропольское троллейбусное предприятие».

Там добавили, что экраны придут на смену трафаретам, которые плохо видны в темноте. Кстати, электронные табло уже установили на 18 троллейбусах края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в сети появилась информация о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Ставрополя.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта края прокомментировали, что цены на проезд в автобусах и маршрутках Ставрополя останутся без изменения.