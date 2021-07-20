Пострадавший при падении с электросамоката мэр Кисловодска проходит реабилитацию

Врачи оценивают состояние мэра Кисловодска Александра Курбатова после падения в июне 2021 года с электросамоката, как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Там же и добавили, что на данный момент специалисты центра проводят необходимый комплекс реабилитационных мероприятий.

Состояние главы Кисловодска соответствует срокам и тяжести полученных травм.

Напомним, 12 июня в День России градоначальника нашли недалеко от санатория. Курбатов упал с электросамоката. Ориентировочно мимо проезжающий велосипедист увидел обездвиженное тело через 15 минут после падения.

Главу Кисловодска оперативно доставили в реанимацию, где ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота. Медики оказывали пациенту помощь, но Курбатов впал в кому.