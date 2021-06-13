За жизнь главы Кисловодска борются специалисты Национального медцентра нейрохирургии им. Бурденко

Александр Курбатов находится в тяжелом состоянии Фото: Иван МАКЕЕВ

По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из Ставрополя прибыла бригада врачей во главе с министром здравоохранения края Владимиром Колесниковым.

Также за жизнь главы Кисловодска борются специалисты Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.

Что касается состояния главы Кисловодска Александра Курбатова, то на сегодняшний день, 13 июня, к 11:00 известно следующее:

- Принятые врачами Кисловодской городской больницы действия позволили стабилизировать состояние главы города, но оно остается тяжелым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации ставропольского курорта.

В администрации Кисловодска уточнили, что Курбатов до сих пор находится в коме.

Напомним, 12 июня в День России градоначальника нашли недалеко от санатория. Курбатов упал с электросамоката.

Ориентировочно мимо проезжающий велосипедист увидел обездвиженное тело через 15 минут после падения.

Главу Кисловодска оперативно доставили в реанимацию, где ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота. Медики оказывали пациенту помощь, но Курбатов впал в кому.

Местные реаниматологи в срочном порядке организовали ему серию операций. Первая уже прошла, на очереди следующая. Пока градоначальник находится в тяжелом состоянии.

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