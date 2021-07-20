На Ставрополье экс-адвокат получил условный срок по делу о мошенничестве

Суд вынес приговор бывшему адвокату Ставропольской коллегии адвокатов по делу о мошенничестве.

Суд установил, что в январе 2020 года к адвокату обратился житель Солнечнодольска, который намеревался оспорить порядок удержания алиментных выплат. За услуги юрист взял более 25 тысяч рублей. Эти деньги предназначались как для оплаты его услуг, так и оплаты госпошлины за подачу исковых заявлений и другие расходы. Услугу по договору адвокат не оказал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Суд признал его виновным и приговорил к условному сроку.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно,- сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.