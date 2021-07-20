В Ставрополе откроется центр непрерывного повышения квалификации педагогов. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров по итогам рабочей встречи с министром образования края Евгением Николаевичем Козюрой.

По словам губернатора, центр появится в рамках реализации отраслевого нацпроекта. Также планируется открытие 54 новых центров развития в сельских школах Ставрополья.

- Новые шаги будут предприняты в рамках реализации отраслевого нацпроекта. Планируем открыть 54 новых центров развития «Точка роста» в сельских школах. А в краевом центре появится центр непрерывного повышения квалификации педагогов, - сообщил губернатор Ставрополья Владимиров.