В Невинномысске торжественно открыли скульптурную композицию «Медицинским работникам»

Автором и изготовителем скульптурной композиции стал предприниматель Игорь Реу.

В Невинномысске 20 июля состоялось торжественное открытие памятного знака в благодарность медикам за их труд. Скульптурная композиция «Медицинским работникам» появилась в сквере по улице Чайковского по инициативе жителей города, которую поддержала администрация Невинномысска и местная Дума. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава города Михаил Миненков.

На церемонии присутствовали председатель Думы Невинномысска Александр Медяник, главный врач городской больницы Елена Ерхова, декан ФДПО НГГТИ Георгий Подогов, директор «Кавказэлектросервиса» Юрий Омельченко, директор компании «ТРАК Центр» Андрей Абдрахманов, председатель первичной профсоюзной организации «Невинномысская ГРЭС» Александр Маринов и председатель АНО «Спортивный клуб «Надежда» Александр Михеев.

Скульптурная композиция представляет собой руки врача, держащие человеческое сердце. Под ними надпись: «Спасибо за спасение жизней медицинским работникам Невинномысска». Ее автором и изготовителем стал предприниматель Игорь Реу.

Во время открытия памятного знака медицинских работников города отметили заслуженными наградами. Нагрудный знак «Отличник здравоохранения Ставропольского края» вручили врачу-рентгенологу рентгенологического кабинета детской больницы Татьяне Юрьевне Кашириной. Почетные грамоты администрации Невинномысска получили врач приемного отделения больницы № 2 Наталья Юрьевна Чередникова, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин отдела статистики Ольга Геннадьевна Шкуренко и оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин отдела статистики Марина Александровна Брагина.

Благодарственное письмо администрации Невинномысска передали буфетчику гастроэнтерологического отделения больницы № 2 Светлане Борисовне Богачевой, заместителю начальника юридического отдела Галине Германовне Третьяковой и начальнику отдела финансового учета Дарье Юрьевне Тимко.

А почетной грамотой Думы Ставропольского края наградили медицинскую сестру инфекционного отделения больницы №1 Светлану Анатольевну Ярошенко.