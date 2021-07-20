Нижнее белье и объедки вывели из строя фонтаны на Курортном бульваре в Ессентуках

Каскад фонтанов на Курортном бульваре в Ессентуках вышел из строя – у него сломался двигатель и забились фильтры. Причиной поломки стало нижнее белье, предметы гигиены и объедки, которые бросали в фонтан отдыхающие.

- Причиной аварийной остановки стал выход из строя двигателя, вследствие нарушений жителями города правил пользования фонтаном. Несмотря на запрещающие купания штендеры, дети продолжали игры в бассейнах фонтана. Система получила технические повреждения, также фильтры были забиты бытовым мусором, предметами одежды и гигиены, - сообщили в пресс-службе администрации Ессентуков.

В мэрии курортного города отметили, что на данный момент ведется ремонт двигателя, замена подшипников и очистка систем подачи воды.

Специалисты делают все необходимое, чтобы фонтан снова заработал.