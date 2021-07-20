В Северной Осетии скончался бывший замглавы МВД по республике

В Северной Осетии на 72-м году жизни скончался бывший заместитель министра внутренних дел РСО-Алания полковник милиции в отставке Олег Османович Туккаев.

О смерти полковника милиции в отставке сообщили в пресс-службе МВД по РСО-Алания, выразив соболезнования его семье и близким.

- Олега Туккаева всегда отличали хорошие организаторские способности, высокий профессионализм, мужество и храбрость в борьбе с преступностью. Его уважали за неравнодушное отношение к людям и обостренное чувство ответственности за дело, которому он посвятил свою жизнь, - отметили в пресс-службе ведомства.

На службу в органы Олег Туккаев заступил в 1970 году сразу после службы в армии. Он прошел путь от рядового милиционера до заместителя министра внутренних дел РСО-Алания.

За добросовестное отношение к исполнению служебного долга О. Туккаев имеет более 50 поощрений, в том числе награжден медалями «За безупречную службу в МВД» 3-х степеней. В 2007 году Указом Главы республики награжден медалью «Во Славу Осетии».