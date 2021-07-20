В Дагестане главбух сельсовета незаконно начислил себе командировочные и зарплату почти на 300 тыс. рублей

В Дагестане прокуратура выявила Тляратинского района выявила факты присвоения бюджетных средств главным бухгалтером сельского поселения.

Так, главбух сельсовета Кардибский незаконно начислил себе командировочные и зарплату на общую сумму почти в 300 тысяч рублей тысячу рублей.

- Главный бухгалтер администрации сельского поселения «сельсовет Кардибский» подал заявки на кассовые расходы на март, апрель и сентябрь 2019 года, а также на февраль, март, июль и декабрь 2020 года и незаконно перечислил на свой личный банковский счёт денежные средства на общую сумму 241 тыс. рублей в качестве командировочных расходов. Также он незаконно составил заявку на кассовый расход от 31.12.2020 о перечислении себе заработной платы на общую сумму 27,8 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по РД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о присвоении. Ход расследования контролирует надзорное ведомство.