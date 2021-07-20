Пропавшую во Владикавказе девочку-подростка нашли в подъезде одной из высоток

В Северной Осетии полиция нашла девочку-подростка, которая вечером 19 июля 2021 года ушла из дома и перестала выходить на связь с близкими. Об исчезновении школьницы 2004 года рождения в правоохранительные органы заявила ее мать.

Вечером 20 июля 2021 года пропавшую школьницу нашли в подъезде одной из высоток города. С девочкой все в порядке, ее уже передали матери. О причинах ее ухода из дома не сообщается.

- С родителями и самой несовершеннолетней инспектора ПДН провели профилактическую беседу. Девушка передана матери, которая в свою очередь выразила благодарность за оперативную и слаженную работу полицейских в поиске ее дочери, - сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.