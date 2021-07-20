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Общество20 июля 2021 23:19

Жара до +42 ожидается 21 июля 2021 года на Ставрополье

В западных районах во второй половине дня возможны грозы
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье жара сильная жара продержится еще сутки. Так, по данным Ставропольского Гидрометцентра в среду, 21 июля 2021 года, на территории региона температура воздуха составит + 40 - +42 градуса.

- В большинстве районов объявлена чрезвычайная пожароопасность, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Во второй половине дня 21 июля в западных районах края возможны грозы. При грозе порывы ветра достигнут 13 – 18 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, жара спадет уже в четверг, 22 июля 2021 года. Столбики термометров покажут + 27 – 29 градусов, местами по краю пройдет дождь.