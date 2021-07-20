В медцентре Нальчика умерла женщина после обезболивающего укола

Следственные органы Нальчика возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в медцентре на Горького скончалась пациентка.

Произошло все 25 июня 2021 года. В медцентр обратилась женщина с сильными болями в пояснице. Чтобы купировать боль, ей поставили укол – блокаду позвоночника после которого она потеряла сознание. Привести в чувство пациентку так и не смогли. Она скончалась до приезда скорой помощи.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти явился анафилактический шок, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по КБР.

На данный момент следственные органы продолжают расследование уголовного дела.