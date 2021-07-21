На Ставрополье за суки коронавирусом заболело 276 человек

На Ставрополье за сутки из-под меднаблюдения выписали 92 выздоровевших. Так, количество тех, кто смог победить болезнь, приблизилось к значению 55,6 тысячи человек.

Тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции продолжается. Вчера подтверждены новые факты заражения. За сутки заболело 276 человек. Число зараженных в крае достигло 61568.

- К сожалению, есть и летальные исходы на фоне COVID-19. Соболезную родным скончавшихся, - написал губернатор края на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день от ковида скончались 6 пациентов. Число умерших на Ставрополье достигло 1813.