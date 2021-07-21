В Ставрополе в 2021 году проиндексированы 7 видов соцвыплат из муниципального бюджета для семей с детьми

В Ставрополе семьи с детьми получают более 40 видов выплат. В 2021 году материальную помощь уже получили 165 тысяч местных жителей. Одна из основных групп соцподдержки – семьи с детьми.

В эту категорию входят многодетные, малообеспеченные, семьи с детьми-инвалидами, беременные, одинокие матери и другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

В этом году на 4 % проиндексированы все выплаты из городского бюджета, в том числе 7 видов соцвыплат малообеспеченным одиноким и многодетным матерям на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Деньги пойдут на приобретение подгузников, технических средств реабилитации, проезд в общественном транспорте и другое.

Напомним, что младшеклассники обеспечены бесплатным горячим питанием в школах, многодетные семьи в начале учебного года могут получить необходимые канцелярские принадлежности, если семья находится в трудном материальном положении и т.д.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем регионе с середины августа начнутся единовременные выплаты на детей в возрасте от 6 до 18 лет.