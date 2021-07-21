Уралсиб вошел в Топ-10 лучших программ рефинансирования в июне

Фото: банк "Уралсиб".

Финансовый портал «Выберу.ру» провёл анализ рынка и выбрал десять наиболее удачных предложений по рефинансированию. В июне в ТОП-10 включили программу от Уралсиб, которая предлагает рефинансирование кредитов других банков наличными.

Эксперты внимательно изучили рынок. От опытных специалистов не ускользнули детали: значение при оценке имели не только ключевые параметры, но и «подводные камни». Процентная ставка по договору, на какой срок и сумму выдаётся кредит, наличие или отсутствие страховки. Для судей важны детали, например, влияет ли страховка на понижение процентной ставки.

Доступность кредитования – ещё один важный аспект. Сколько документов требуется от клиента для оформления договора, какие факторы определяют платежеспособность клиента. Наличие скрытых комиссий – немало важный фактор для оценки работы банка с физическим лицом.

Уралсиб предлагает клиентам минимальную ставку от 5%, а размер кредита до 3-х миллионов рублей. Рассчитать рефинансирование можно онлайн на официальном сайте банка.

Более подробно узнать об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».