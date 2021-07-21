На Ставрополье легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшая

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 20 июля, около 10:30, на пересечении ул. К. Либкнехта и А. Губина в Кисловодске. Там водитель автомобиля ВАЗ-21140 не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ГАЗ-A64R42.

62-летняя пассажирка автобуса получила перелом лодыжки. Другие участники в аварии не пострадали.

За рулем легковушки был 42-летний житель соседнего региона. Мужчина был трезв. За последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.