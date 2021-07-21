Нижнее белье, предметы гигиены и продукты питания вывели из строя фонтаны в Ессентуках

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Каскад фонтанов на Партерной группе в Ессентуках вновь приостановил работу. Причиной стал выход из строя двигателя, вследствие нарушений жителями города правил пользования фонтаном. Несмотря на запрещающие купания штендеры, дети продолжали игры в бассейнах фонтана.

Система получила технические повреждения, также фильтры были забиты бытовым мусором, предметами одежды и гигиены. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ессентуков.

Сейчас специалисты проводят ремонт двигателя, занимаются заменой подшипников и очисткой систем подачи воды. Делают все возможное, чтоб фонтаны возобновили свою работу как можно быстрее.

Другие парковые фонтаны также проходят регулярное ТО. На минувших выходных сотрудники ЖКХ предотвратили поломку недавно реконструированного фонтана у Верхних Николаевских ванн. На водном объекте прошла внеплановая очистка форсунок и «зеркала» от мусора.