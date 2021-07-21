Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2021 11:27

Молодой житель Ставрополья «заминировал» метро в Москве

Суд приговорил его к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

История произошла в феврале 2021 года в Москве. Уроженец Ставрополья Грант Багунцев позвонил в службу московского метрополитена с заведомо ложным сообщением об угрозе совершения террористического акта.

Против молодого ставропольца возбудили уголовное дело по статье: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. В июле 2021 года

Пятигорский городской суд признан Багунцева виновным в и приговорил его к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.