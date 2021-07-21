На Ставрополье увеличат выплаты «Детям войны»

На очередном заседании правительства региона подвели промежуточные итоги реализации краевого закона о «детях войны», принятого в 2018 году по инициативе губернатора Владимира Владимирова. З

акон впервые в истории края установил статус такой социальной категории как «дети войны» и гарантировал предоставление социальной поддержки. В том числе – в виде внеочередного оказания медицинской помощи, преимущественного права на оказание социальных услуг в стационарной форме, а также на дому.

На Ставрополье живут 130 тысяч «детей войны». В 2020 году им оказано в целом около 3 миллионов различных социальных услуг.

С 2019 года по инициативе главы края в регионе введена ещё одна мера поддержки «детей войны» – ежегодная выплата в размере 5 тысяч рублей.

В минувшем мае во время оглашения ежегодного послания губернатора Владимир Владимиров поручил с 2022 года увеличить ее размер до 7 тысяч рублей. Соответствующие расходы учтены в ходе подготовки проекта бюджета края на новый период.