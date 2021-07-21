В Железноводске на антиковидном фестивале развернут мобильный пункт вакцинации

В субботу, 24 июля в Железноводске пройдет антиковидный фестиваль «#Прививайтесь! Железно!». Жители и гости курорта, которые поучаствуют в фестивале, смогут сделать прививку в мобильной лаборатории во время прогулок в Курортном парке на берегу курортного озера «30’Ка» и получить скидку в 50% на все услуги курортного озера «30’Ка».

В перечень входит ужин в кафе, прокат катамаранов и лодок, мороженое, кофе и фаст-фуд. Кроме этого, прививка даст возможность принять участие в лотерее и побороться за суперприз.

- Своим тематическим фестивалем намерены привлечь внимание к необходимости вакцинации тех, кто придет прогуляться в Курортный парк по нашему культурно-спортивному прогулочному антиковидному маршруту и еще является непривитым. И, конечно, хотим заинтересовать удобными условиями для вакцинации прямо на берегу «30’Ки», а также скидками и возможностью выиграть ценные призы в лотерею, - сообщил глава Железноводска.

Напомним, первый компонент вакцины от COVID-19 на 20 июля получил 498896 человек. За последние сутки +6835 человек. Вторым компонентом в Ставропольском крае привились уже 340422 человека.

За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 5157 человек больше. Остаток вакцины на 19 июля по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 90974 дозы, а по второму 249448 доз.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 163187 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 981 человек.

Через интернет на вакцинацию записались 53018 жителей края, за последние 24 часа +209 человек.