Жителям Невинномысска предлагают выбрать объекты для благоустройства в 2022 году

Проектами предусмотрено устройство поля для мини-футбола, универсальной баскетбольно-волейбольной площадки, воркаут-площадки и тренажеров

На официальном саи те PMISK.RU с 9 по 18 августа начнется голосование за объекты в Невинномысске для благоустройства в 2022 году. У себя на странице в Instagram глава города Михаил Миненков напомнил, что по инициативе губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в крае действует программа реализации инициативных проектов, по которой сами жители решают, какие территории надо развивать.

В Невинномысске по результатам интерактивного опроса и анкетирования предлагается благоустроить площадки для спорта: по улице Менделеева,16А (район гимназии «ЛИК» №10); по улице Луначарского, 28 (район МБОУ СОШ № 14); по улице Менделеева,5-А (район МБОУ СОШ № 11); по улице Кооперативная, 98 (район МБОУ СОШ № 5).

Проектами предусмотрено устройство поля для мини-футбола, универсальной баскетбольно-волеи больнои площадки, воркаут-площадки и тренажеров. Отдать голос за объект, повторим, можно на официальном саи те PMISK.RU, зарегистрировавшись на нем или через портал Госуслуги. По итогам голосования будут отобраны три проекта, которые примут участие в конкурсном отборе.

- За 4 года активного участия в программе уже благоустроили сквер по улице Чаи ковского, территорию у ДК имени Горького, установили комплексные спортивные площадки на ПРП, в школах № 1, № 15, № 16, № 2, в районе детского сада № 4 «Пчелка» и по улице Социалистической, - отметил глава Невинномысска Михаил Миненков. - В этом году площадки появятся в школе № 12, № 20 и по переулку Мельничному.