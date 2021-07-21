Глава Минздрава Ставрополья заявил, что край накрыла третья волна COVID-19

Во время брифинга министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников сообщил журналистам, что в край пришла третья волна коронавируса. И встретил регион ее подготовленным. С его слов, благодаря спаду роста заболеваемости весной 2021 года, когда за сутки в крае регистрировали до 70 новых случаев заражения COVID-19, удалось к обострению эпидситуации подготовить больницы и медиков. Сыграли свою роль и вовремя развернутые прививочные пункты, считает министр, в которых на сегодня прошли вакцинацию против коронавируса уже почти полмиллиона жителей Ставрополья.

Отметим, что с 17 июля в крае ежедневно бьется антирекорд по числу забелевших коронавирусом. Только за минувшие 24 часа зафиксировано 276 новых случаев инфицирования, что пока считается абсолютным антирекордом за все время пандемии.