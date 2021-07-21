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Происшествия21 июля 2021 14:22

58-летний ставрополец пришел в гости и до смерти забил друга

От удара мужчина упал на землю, а обвиняемый продолжил наносить удары ногами по туловищу
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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58-летний житель села Пелагиады обвиняется в убийстве. Инцидент произошел днем, 22 2021 года. Пьяный герой истории пришел в гости к своему товарищу, где встретил знакомого, с которым в этот же день распивал спиртное.

Между мужчинами произошел словесный конфликт, Во время ссорф обвиняемый ударил 44-летнего потерпевшего кулаком в лицо. От удара мужчина упал на землю, а обвиняемый продолжил наносить удары ногами по туловищу.

После чего кирпичем ударил по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.