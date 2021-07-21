В Ставрополе мужчина с оружием напал на прохожего и ограбил его

Инцидент произошел на днях в Ставрополе, недалеко от городского парка. В этом районе вечером гулял местный житель со своими друзьями. Их остановил незнакомец. Он подошел к герою истории и попросил его отойти для разговора.

Во время беседы злоумышленник достал оружие, и, направив его в сторону потерпевшего, приказал перевести при помощи мобильного банка все имеющиеся у него на счету деньги. Ставрополец выполнил требования злоумышленника. А после этого – подозреваемый сбежал.

Потерпевший с заявлением обратился в отдел полиции Ставрополя. Правоохранители нашли злоумышленника. В отделе полиции он признался в содеянном. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье: «Разбой». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.