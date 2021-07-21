В Ставрополе осудили посредницу, передававшую взятки в УГИБДД края

Силовики задержали Ирину Самченко, подозреваемую в преступной схеме. Так, с сентября 2017 по январь 2019 года женщина выступала посредником во время передачи взяток от грузоперевозчиков Ставрополья, Краснодарского края и Тамбовской области сотруднику УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Против него возбуждено дело за организацию беспрепятственного проезда по дорогам общего пользования транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных и крупногабаритных грузов, с нарушением весогабаритных норм и без необходимой документации, предусмотренной законодательством РФ на общую сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.

По данным ведомства, с 31 января по 4 февраля 2021 года против Самченко возбуждено 9 уголовных дел по статье «Посредничество во взяточничестве».

Промышленный районный суд Ставрополя признал женщину виновной и приговорил к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 3 месяца условно (по совокупности).