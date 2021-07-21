Детский лагерь на Ставрополье закрыли из-за коронавируса до конца смены

Детский загородный лагерь «Колосок» в Труновском районе Ставропольского края закрыт на обсервацию из-за ребенка, заболевшего коронавирусом. Как уточнил губернатор края Владимир Владимиров в своем Инстаграме, положительный тест оказался у одной девочки.

- Симптомы появились у заболевшей через 10 дней после начала смены, у нее поднялась температура. При зачислении девочки в лагерь были предоставлены все необходимые документы, касающиеся ее здоровья, - пояснил Владимиров.

Глава региона уточнил, что лагерь «Колосок» останется закрытым до конца смены. Медики проводят углубленное обследование детей. У взрослых, работающих в лагере, тесты на коронавирус отрицательные - все сотрудники учреждения были провакцинированы. Роспотребнадзор уже взял ситуацию под свой контроль.