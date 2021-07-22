На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 282 человека

На Ставрополье 22 июля установлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки заразились еще 282 человека. Число заболевших достигло 61850. За вчерашний день скончались еще семь пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших достигло 1820.

К сегодняшнему утру выписали еще 144 пациента, которые выздоровели от болезни. В целом в крае уже 55,7 тысячи человек смогли справиться с COVID-19.

- Защиту от вируса помогает создать вакцинация. Лишь когда большинство из нас будет обладать иммунитетом, пандемия отступит и все смогут вернуться к привычной жизни. Иммунизационная кампания в крае продолжается, прививочные пункты работают ежедневно. Регулярно поступают и новые партии вакцины. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.