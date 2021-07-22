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Общество22 июля 2021 8:07

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 282 человека

За вчерашний день скончались еще семь пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье 22 июля установлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки заразились еще 282 человека. Число заболевших достигло 61850. За вчерашний день скончались еще семь пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших достигло 1820.

К сегодняшнему утру выписали еще 144 пациента, которые выздоровели от болезни. В целом в крае уже 55,7 тысячи человек смогли справиться с COVID-19.

- Защиту от вируса помогает создать вакцинация. Лишь когда большинство из нас будет обладать иммунитетом, пандемия отступит и все смогут вернуться к привычной жизни. Иммунизационная кампания в крае продолжается, прививочные пункты работают ежедневно. Регулярно поступают и новые партии вакцины. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.