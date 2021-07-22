В Пятигорске в столкновении двух легковушек пострадали три человека

Инцидент произошел 21 июля, около 18:00, на проспекте Калинина в Пятигорске. Водитель автомобиля Лада Приора не справился с управлением, «схватил обочину», по словам очевидцев.

После этого по инерции продолжил движение, сбил дорожное ограждение, разделяющее транспортные потоки, выехал на встречную полосу, где столкнулся Лада Веста.

В реанимацию с тяжелыми травмами доставили 23-летнего водителя Приоры и его пассажира. Они оба - жители Железноводска.

Ранее также водителя Весты. Еще три автомобиля получили технические повреждения от разлетевшихся осколков и сбитого ограждения.

К счастью, их водители и пассажиры не пострадали. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.