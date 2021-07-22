В Северной Осетии готовятся к вспышке африканской чумы свиней

Власти Северной Осетии готовятся к вспышке африканской чумы свиней. Вирус обнаружили в ряде регионов России, а также в селах Цхинвальского района соседней Южной Осетии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, специалисты управления ветеринарии усилили контроль. Проводятся рейды с поиском заболевших свиней и животных, находящихся вне подворий.

Уточняется, что африканская чума свиней в Северной Осетии не зафиксирована. Проводится работы по недопущению ее завоза в республику: проверяется продукция свиноводства на розничных рынках и рынках выходного дня, с продавцов спрашивают ветеринарные сопроводительные документы.