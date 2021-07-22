Карты Банка Уралсиб признали лучшими для получения «школьных» выплат

Фото: банка "Уралсиб".

Специалисты портала Банки.ру провели исследование среди финансовых организаций. Эксперты выбирали лучшие карты и акции банков для получения государственного пособия на школьников. Рейтинг исследования возглавил Уралсиб. Предложение от Банка стало несомненным лидером.

- Первую строчку рейтинга занял Уралсиб с выгодным предложением - при поступлении единовременной «школьной» выплаты в 10тысяч рублей Банк начисляет 1500 бонусных рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» эксперты.

Также специалисты отметили, что оптимальным вариантом для получения государственного пособия является карта «Прибыль» Банка Уралсиб. У нее созданы более выгодные условия, чем у ближайшего конкурента по рейтингу.

Стоит уточнить, если школьные пособия приходят вам на карту Уралсиба, то в рамках акции 1500 бонусных рублей Банк начисляет автоматически. Единственное, нужно подключиться к программе лояльности Уралсиб Бонус – до 10 числа месяца, следующего за месяцем поступления выплаты.

Один бонусный рубль равен одному российскому рублю. Бонусная сумма будет начислена в расчете на каждого ребенка, имеющего право на государственную «школьную» выплату.

Подробные условия акции можно узнать на сайте банка или проконсультироваться по телефону 8-800-250-57-57.