СК проверяет информацию о том, что врачей во Владикавказе заставляют плохо лечить онкобольных

СК проверяет информацию из от том, что чиновники принуждают врачей в Республиканском онкологическом диспансере плохо лечить своих пациентов. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по РСО-Алании, «заставляют использовать дешевые и неэффективные схемы химиотерапевтического лечения».

- По указанию руководителя следственного управления незамедлительно организована доследственная проверка, - комментируют в ведомстве. - Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) всех должностных лиц, ответственных за своевременное обеспечение лекарственными препаратами льготной категории граждан.