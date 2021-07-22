Партия «Новые люди» всерьез зашла на Ставрополье

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

21 июля, кандидаты в Госдуму от партии «Новые люди» подали документы в избирательную комиссию края. В итоге партия «закрыла» все четыре одномандатных госдумовских округа, которые существуют в крае.

От Ставропольского избирательного округа №65 у Новых людей идет московский адвокат Борис Митрофанский; от Невинномысского избирательного округа №66 баллотируется Станислав Киреев — ставропольский урбанист и руководитель АНО «Города за здравый смысл»; Кавминводский одномандатный округ №67 представляет общественник Илья Рево; от Георгиевского одномандатного округа №68 выступает предприниматель Дмитрий Баженов.

Как отметили все кандидаты подача документов прошла на удивление быстро. В избиркоме царила дружественная атмосфера. Первыми документы на регистрацию подали Илья Рево и Дмитрий Баженов, затем — Борис Митрофанский и Станислав Киреев.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Процедура предусматривает отчет о доходах кандидатов, отсутствии иностранного гражданства и другие важные критерии.

— Члены избиркома были рады наконец видеть новые лица, — отметил после подачи документов Илья Рево.

Теперь кандидатам остается лишь дождаться регистрации и вступить в активную фазу избирательной кампании.

Станислав Киреев напомнил, что кроме кандидатов по одномандатным округам в территориальном списке «Новых людей» на Госдуму от Ставрополья еще пять кандидатов. Это руководитель регионального отделения партии Иван Исупов, непосредственно сам Киреев, блогер Лаура Полевая и предприниматели Дмитрий Баженов и Станислав Ярош.

— Партия «Новые люди» участвует на Ставрополье не только в федеральной, но и в региональных избирательных кампаниях. Мы выдвинули кандидатов по спискам и одномандатным округам на выборы в краевую думу, а также в думы Ставрополя, Невиномысска и Кисловодска. До 4 августа все процедурные вопросы по регистрации кандидатов будут пройдены, — отметил Станислав Киреев.