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Происшествия22 июля 2021 14:33

В Ставрополе из-за халатности матери ребенок чуть не выпал из окна многоэтажки

Женщина находилась в квартире, но не открывала дверь, когда звонили обеспокоенные соседи
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: https://vk.com/26stav

Фото: https://vk.com/26stav

В сети появилось видео, где на подоконнике многоэтажного дома Ставрополя стоит ребенок. Малыш находился в опасности и, судя по кадрам, мог упасть в любой момент.

Неравнодушные соседи стучали и звонили в дверь квартиры, но никто не открывал ее. Пришлось вызвать спасателей.

На место прибыли сотрудники ставропольского управления МЧС. Выяснилось, что мать ребенка находилась дома, но почему-то не слышали звонки.

Когда все-таки приехали службы экстренного реагирования и достучались в дверь, тогда только женщина подошла к окну и сняла малыша с подоконника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.