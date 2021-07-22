На улице Фроленко Ставрополя временно перекроют движение из-за замены тепловой сети

На внутриквартальном проезде по ул. Фроленко Ставрополя начинается замена тепловой сети. В связи с этим и для обеспечения безопасности дорожного движения на участке от дома № 22 по ул. Фроленко до дома № 27 по ул. Доваторцев временно прекратят движение транспортных средств.

Ограничение продлится с 08:00 23 июля до 20:00 6 августа.

Объезд прекращения движения автотранспорта рекомендуется осуществлять по внутриквартальному проезду по ул. Фроленко, Доваторцев вдоль домов № 19, 21, 21Б, 25.

Для должной организации безопасного дорожного движения здесь установят информационные щиты, указатели и дорожные знаки.

Местных жителей просят заранее продумывать свой маршрут и отнестись с пониманием к вынужденной мере.