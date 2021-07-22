Жители Невинномысска запустили флешмоб, посвященный голосованию за благоустройство

Фото: minenkov_ma

Невинномысцы устроили массовую акцию в поддержку голосования за проекты по благоустройству городских территорий в 2022 году. Про флешмоб рассказал глава Невинномысска Михаил Миненков, запустив в своем Insragram новую рубрику, посвященную этой теме.

На странице Миненкова появились короткие ролики, в которых о важности участия в голосовании рассказывают мастер спорта России по самбо и председатель спортивного клуба «Надежда» Александр Михеев, главный врач Городской больницы Елена Ерхова, депутат Думы Невинномысска Мария Шевченко, ветеран боевых действий в Афганистане Игорь Кужба, заместитель исполнительного директора и начальник административного управления АО «Невинномысский Азот» Олег Тальберг и другие.

Напомним, что голосование пройдет с 9 по 18 августа на сайте PMISK.RU. Жителям города предстоит выбрать, какое инициативные проекты будут реализованы в 2022 году.

По результатам интерактивного опроса и анкетирования предлагается благоустроить площадки для спорта. В конкурсе участвуют 4 проекта, в рамках которых предусмотрено устройство поля для мини-футбола, универсальной баскетбольно-волеи больнои площадки, воркаут-площадки и тренажеров.

Как отмечает глава Невинномысска Михаил Миненков, при активной поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова город с 2017 года город участвует в программе реализации инициативных проектов. За 4 года были благоустроены десятки спортивных объектов и общественных городских территорий.