Прокуратура Ставрополья помогла более 5 тысяч граждан за первое полугодие 2021

Фото: прокуратура СК

Прокуратура Ставропольского края подвела итоги первого полугодия 2021 года. На коллегии присутствовали начальник ГУ Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Константин Сомов и его первый заместитель Эдуард Гусаков, а также главы районных и городских прокуратур региона. Председательствовал на ней прокурор Ставрополья Александр Лоренц.

Фото: прокуратура СК

За полгода прокуратура Ставрополья помогла более 5 тысяч граждан. 13 медикам благодаря содействию ведомства выплатили единоразовые социальные пособия. 1196 работников получили зарплату, которую задержали их наниматели - общий оборот составил более 61 млн рублей. Кроме того, прокуратура пресекла 1,8 тысяч нарушений закона и выявила 18 фактов преступлений, легших в основу уголовных дел.

- Значительное внимание обращено на доводы обращений граждан, являющихся одним из главных источников выражения общественного мнения, индикатором происходящих процессов. В истекшем полугодии в прокуратуру края с заявлениями обратилось более 39 тысяч граждан, 48% из них разрешены непосредственно в органах прокуратуры, - сказано в сообщении прокуратуры.

После вмешательства прокуратуры перед исполнителями муниципальных и государственных тендеров погашены задолженности. В общей сложности это - 8,4 млн рублей. Сотрудники ведомства пресекли более 2 тысяч коррупционных нарушений, после ряда проверок были возбуждены девять уголовных дел подобного характера. Кроме того, выявлены четыре факта не уведомления о склонении к совершению коррупционного правонарушения. Три факта - наличия близкого родства между начальником и подчиненным, два факта - участия в предпринимательской деятельности. Служащие предоставили в учетные органы недостоверные сведения на 13 млн рублей.

- Обеспечен системный надзор вопросам защиты прав предпринимательской деятельности и соблюдения конституционных прав граждан на различных стадиях уголовного судопроизводства, - сообщает прокуратура Ставрополья.

Константин Сомов указал, что по-прежнему для региона остаются актуальными вопросы оплаты труда, переселения граждан из аварийного жилья, взыскания долгов по взносам на капитальный ремонт, восстановления прав участников долевого строительства, пресечения самовольного строительства.

По итогам коллегии был приняты наиболее значимые направления надзорной деятельности на второе полугодие 2021 года.