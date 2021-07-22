В Минздраве края прокомментировали скандал в больнице Кисловодска

В министерстве здравоохранения Ставропольского края прокомментировали происходящее на видео из больницы в Кисловодске. В ролике, который появился в Innstagram, говорилось о смерти пациентки по халатности врачей. Как выяснилось, около двух недель назад скончалась женщина 1958 года рождения. Пациентка поступила в больницу Кисловодска с жалобами на повышенную температуру и боли в ухе, после чего ее направили к инфекционисту исключать наличие коронавируса.

Женщина и ее родственники отказалась посещать специалиста. Этот конфликт и был записан на камеру и опубликован в сети.

В Минздраве СК пояснили, сославшись на главного врача медицинского учреждения, что пациентке была проведена компьютерная томография и был сделан тест на COVID-19. И, по словам главврача Сергея Егорова, у нее обнаружили тяжелые осложнения неврологического характера от перенесенного коронавируса. Женщину госпитализировали, но спасти ее врачам не удалось.