Ставропольцы могут бесплатно восстановить здоровье после COVID-19

На Ставрополье ведется работа по восстановительному лечению и реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом.

Больные с поражениями органов дыхания, в том числе, находящиеся на гемодиализе, поступают из ковидных госпиталей в клиническую больницу скорой медпомощи № 4 в Ставрополе.

Пациентов с болезнями системы кровообращения долечивают в Ставропольской городской клинической больнице № 3.

Если проблемам с сердцем и сосудами сопутствуют дополнительные патологии, пациента переводят в Ставропольскую краевую клиническую больницу.

Решение о проведении реабилитации и восстановительного лечения граждан, переболевших коронавирусом, принимает лечащий врач.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки в нашем крае диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 286 человек. Число зараженных достигло 62136.

За вчерашний день скончались еще 7 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Вчера еще 103 выздоровевших были выписаны из-под меднаблюдения.