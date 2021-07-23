Дагестан побил рекорд зараженных COVID-19 с начала пандемии

Врио главы Дагестана Сергей Меликов заявил, что на настоящий момент в республике сложилась наисложнейшая эпидемиологическая ситуация. Случаев заражения зафиксировали больше, чем за все время пандемии.

- Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане остается крайне сложной. 19 июля у нас зарегистрировано 199 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. Это больше, чем за все время пандемии, - пояснил Меликов.

Власти Дагестана призвали медучреждения создавать коечный фонд для больных коронавирусом, потому что пока что тенденции выхода из кризисной ситуации не намечается.

По информации оперативного штаба на 22 июля, в регионе 39 893 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (плюс 199 человек за сутки).