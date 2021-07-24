На Ставрополье найден еще один особняк задержанного полковника Алексея Сафонова. Находится он в станице Новомарьевской - в 15 км от Ставрополя. Чтобы посмотреть как выглядит там дом Сафонова, журналист «КП» отправился туда.

Семью Сафоновых в маленькой Новомарьевке с населением 2700 человек, естественно, все знают. И плохого о ней не говорят.

Трехэтажный особняк уроженца станицы Алексея Сафонова, возвышающийся над окрестными домами и заметный издалека, не смущает Михаила, живущего с ним по соседству.

Особняк Сафонова и правда выглядит брошенным: краска на воротах облупилась, во дворе выросли камыши, через окна видны голые стены.

Рядом с трехметровым забором — гора строительного мусора, а в строительном вагончике поселилась корова. Местные жители о Сафонове отзываются хорошо и предпочитают не верить тому, что «говорят по телевизору».

Ранее сайт stav.kp.ru писала, что специалист по семейному праву Виктория Дергунова объяснила «КП», могут ли гражданскую жену Сафонова проверить на коррупционную составляющую.

Напомним, что особняк полковника, который расположен в Ставрополе, оформлен на гражданскую жену. Вместе они воспитывают двоих детей, скоро родится третий. Но регистрировать свой брачный союз, пара не спешила.

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