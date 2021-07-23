«Не спасет имущество»: юрист рассказала, отнимут ли у Сафонова его знаменитый особняк

Гражданская жена младше Алексея Сафонова на 7 лет

Та самая мини-копия Версальского дворца, где среди золота и антиквариата жил задержанный начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, в 2013 году был оформлен на его гражданскую супругу Алину (имена героинь публикации изменены - Прим.).

Ранее сайт stav.kp.ru писала, что еще в 2011 году у Сафонова и Алины родился общий ребенок, когда полицейский состоял в официальном браке. Развелся он только спустя семь лет. Но, несмотря на появление второго малыша, регистрировать отношения с любовницей он не стал. Возможно, чтобы не светить такую резиденцию.

После заключения Алексея Сафонова под арест, «КП-Северный Кавказ» решила узнать у адвоката, специалиста по семейному праву, могут ли прогремевший на всю Россию особняк Сафонова, отнять у фигуранта уголовного дела:

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

- То, о чем вы говорите, это - бенефициарная собственность называется. (Бенефициарный владелец может быть не указан в правоустанавливающих документах, являясь при этом фактическим собственником всех активов и извлекать выгоду из деятельности организации, не раскрывая при этом свою личность – Прим).

В России о них говорят только в рамках уголовных дел, когда приговором суда некое имущество нажито преступным путем. И это имущество может быть изъято, в том числе, у этих лиц, если выяснится, что у них не было самостоятельного источника дохода для того чтобы приобрести спорные активы. И соответственно эти лица плюс ко всему являются аффилированными лицами по отношению к фигуранту уголовного дела. И фактически, если это будет установлено в приговоре суда, тогда, конечно, может быть обращено в суд, может быть конфисковано в рамках определенной статьи УК, в том числе и это имущество. Для того, чтобы это установить, лицам не нужно состоять в брачных отношениях, то есть это не спасет имущество. Потому что если мы узнаем, что они – аффилированные лица и у второго лица не было самостоятельных источников дохода в таком размере, чтобы это имущество приобрести, то соответственно его могут конфисковать, - рассказала сайту stav.kp.ru Виктория Дергунова, юрист, адвокат, специалист по семейному праву.

Что касается официальной супруги Сафонова, она была на год младше мужа. Виктория - бухгалтер по образованию, дизайнер по призванию - прошла соответствующие курсы в Италии, вступила в Краевую ассоциацию дизайнеров.

Бывшая супруга Алексея Сафонова. Фото: соцсети

Но обустройством особняка для бывшего мужа она не занималась. Судя по страничке Виктории в соцсетях, со вкусом у нее все в порядке, в отличие от человека, благодаря которому в доме Сафонова появились золотые унитазы, огромные люстры и блестящая лепнина повсюду, даже на кухне, в личной бильярдной и в сауне.

Напомним, на начальника Госавтоинспекции Ставропольского края Алексея Сафонова завели уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Он организовал преступную группу, которая заработала больше 19 млн рублей, изготавливая и продавая пропуска индивидуальным предпринимателям и организациям, занимающимся перевозкой зерновых культур и инертных грузов.

Ессентукский городской суд принял решение об аресте Сафонова на срок до 19 сентября 2021 года. В отношении остальных участников организованной группы также инициирован вопрос об избрании меры пресечения.

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