В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника полиции

Возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 23 июля, возле одного из многоэтажных домов Ставрополя. Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», в этом районе проживал потерпевший.

Неизвестные совершили нападение на полицейского, один из которых произвел выстрелы. В результате правоохранитель получил огнестрельные ранение бедра и туловища. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Полицейского доставили в городскую больницу №4 Ставрополя. Через некоторое время он скончался в реанимации.

- Расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, - говорится в сообщении.

Ход расследования данного уголовного дела находится на личном контроле прокурора Ставропольского края.

- На личном контроле прокурора Ставропольского края находится ход расследования уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по г. Ставрополю, - прокомментировали в пресс-службе краевого ведомства.

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