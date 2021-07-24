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Происшествия24 июля 2021 16:49

Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства полицейского Абовяна в Ставрополе

По предварительной версии, это было спланированное убийство
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование уголовного дела об убийстве сотрудника уголовного розыска в Ставрополе.

Напомним, что инцидент произошел накануне вечером, возле одного из многоэтажных домов Ставрополя. Там неизвестные напали на заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции №4 Ставрополя.

Один из злоумышленников открыл стрельбу по полицейскому Руслану Абовяну. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, полицейский через некоторое время скончался в реанимации.

Сейчас ведется розыск двоих подозреваемых. По предварительной версии, это было спланированное убийство.

Убит замначальника уголовного розыска

Уголовное дело по данному факту уже возбуждено. Также обнародован фоторобот предполагаемого преступника.

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