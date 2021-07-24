Стал известен возможный мотив убийства замначальника отдела уголовного розыска Ставрополя

Возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю
Убийство замначальника отдела уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна обрастает новыми деталями. Уголовное дело по данному факту уже возбуждено.
Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого в убийстве. Уже обнародован фоторобот предполагаемого преступника.
Правоохранители ищут предполагаемого преступника
Так, одна из версий убийства в Ставрополе замглавы местного отдела уголовного розыска Руслана Абовяна это - месть. Дело в том, что полицейский Абовян шесть лет назад участвовал в задержании в Чечне.
Напомним, история произошла в апреле 2015 года.
В тот день в Ленинском районе Грозного полицейские пытались задержать вооруженного жителя Ставрополья, который находился в федеральном розыске. В момент задержания мужчина попытался протаранить полицейский автомобиль, открыл по ним стрельбу.
Ответными выстрелами он был убит. Личность вооруженного мужчины известна, это житель Ставрополья Джамбулат Дадаев. Его подозревали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Одним из тех, кто участвовал тогда в скандальном задержании был ставропольский полицейский Руслан Абовян.
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