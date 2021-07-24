Стал известен возможный мотив убийства замначальника отдела уголовного розыска Ставрополя

Возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю

Убийство замначальника отдела уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна обрастает новыми деталями. Уголовное дело по данному факту уже возбуждено.

Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого в убийстве. Уже обнародован фоторобот предполагаемого преступника.

Правоохранители ищут предполагаемого преступника

Так, одна из версий убийства в Ставрополе замглавы местного отдела уголовного розыска Руслана Абовяна это - месть. Дело в том, что полицейский Абовян шесть лет назад участвовал в задержании в Чечне.

Напомним, история произошла в апреле 2015 года.

В тот день в Ленинском районе Грозного полицейские пытались задержать вооруженного жителя Ставрополья, который находился в федеральном розыске. В момент задержания мужчина попытался протаранить полицейский автомобиль, открыл по ним стрельбу.

Ответными выстрелами он был убит. Личность вооруженного мужчины известна, это житель Ставрополья Джамбулат Дадаев. Его подозревали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Одним из тех, кто участвовал тогда в скандальном задержании был ставропольский полицейский Руслан Абовян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео момента убийства замначальника уголовного розыска отдела полиции в Ставрополе сняли камеры наблюдения

Сейчас правоохранители разыскивают причастных к убийству полицейского (Подробнее)