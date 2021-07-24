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Происшествия24 июля 2021 15:04

Стал известен возможный мотив убийства замначальника отдела уголовного розыска Ставрополя

Уже обнародован фоторобот предполагаемого преступника
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю

Возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю

Убийство замначальника отдела уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна обрастает новыми деталями. Уголовное дело по данному факту уже возбуждено.

Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого в убийстве. Уже обнародован фоторобот предполагаемого преступника.

Правоохранители ищут предполагаемого преступника

Правоохранители ищут предполагаемого преступника

Так, одна из версий убийства в Ставрополе замглавы местного отдела уголовного розыска Руслана Абовяна это - месть. Дело в том, что полицейский Абовян шесть лет назад участвовал в задержании в Чечне.

Момент убийства замначальника уголовного розыска Ставрополя попал на видео

Напомним, история произошла в апреле 2015 года.

В тот день в Ленинском районе Грозного полицейские пытались задержать вооруженного жителя Ставрополья, который находился в федеральном розыске. В момент задержания мужчина попытался протаранить полицейский автомобиль, открыл по ним стрельбу.

Ответными выстрелами он был убит. Личность вооруженного мужчины известна, это житель Ставрополья Джамбулат Дадаев. Его подозревали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Одним из тех, кто участвовал тогда в скандальном задержании был ставропольский полицейский Руслан Абовян.

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