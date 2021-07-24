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Происшествия24 июля 2021 19:05

Подозреваемый в убийстве замначальника уголовного розыска в Ставрополе прятался в заброшенных постройках

Его задержали на территории Андроповского района
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Подозреваемый в убийстве замначальника уголовного розыска в Ставрополе прятался в заброшенных постройках

Силовики 24 июля задержали одного из подозреваемых в убийстве сотрудника подразделения уголовного розыска Руслана Абовяна. Им оказался 28-летний парень.

Ранее сайт «КП-Северный Кавказ» писала, что его задержали на территории Андроповского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник прятался в заброшенных постройках. Сейчас правоохранители ищут второго злоумышленника.