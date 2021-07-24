Подозреваемый в убийстве замначальника уголовного розыска в Ставрополе прятался в заброшенных постройках

Силовики 24 июля задержали одного из подозреваемых в убийстве сотрудника подразделения уголовного розыска Руслана Абовяна. Им оказался 28-летний парень.

Ранее сайт «КП-Северный Кавказ» писала, что его задержали на территории Андроповского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник прятался в заброшенных постройках. Сейчас правоохранители ищут второго злоумышленника.