Силовики задержали подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска в Ставрополе

Подозреваемым оказался 28-летний парень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Андроповского района Ставрополья силовики задержали подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Как рассказал сайту «КП-Северный Кавказ» собственный источник, злоумышленником оказался 28-летний Ибрагим Симбаригов. Сейчас его везут на допрос к следователям. В пресс-службе регионального управления МВД России сообщили, что молодой человек прятался в заброшенных постройках.

Поиски второго подозреваемого в убийстве полицейского продолжаются.

Напомним, инцидент произошел ночью 23 июля, возле одного из многоэтажных домов Ставрополя. Там злоумышленники напали на правоохранителя, один из подозреваемых выстрелил в него.

Полицейского доставили в больницу. Но спустя время от полученных травм он скончался в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело.

- Продолжается работа по установлению иных лиц причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении.

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