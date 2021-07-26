В Северной Осетии рабочий погиб в бункере для сушки кукурузы

В пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии сообщили о смерти мужчины в бункере для сушки кукурузы на производстве. Точные обстоятельства происшествия неизвестны.

- В 13:20 мск понедельника от службы 112 поступило сообщение о том, что в бункер упал человек, признаков жизни не подает. Тело мужчины было извлечено, передано сотрудникам правоохранительных органов, - сказано в сообщении ведомства.

Для операции привлекли семь спасателей и две единицы техники. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала об упавшем в каньон тракторе с водителем внутри кабины. Мужчина выполнял дорожные работы, когда грунт обвалился и поволок за собой машину прямо в воду. Глубина каньона - 40 метров.

34-летний дорожник погиб, МВД инициировало проверку.