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Происшествия26 июля 2021 23:07

В Северной Осетии рабочий погиб в бункере для сушки кукурузы

Полиция проводит проверку
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии сообщили о смерти мужчины в бункере для сушки кукурузы на производстве. Точные обстоятельства происшествия неизвестны.

- В 13:20 мск понедельника от службы 112 поступило сообщение о том, что в бункер упал человек, признаков жизни не подает. Тело мужчины было извлечено, передано сотрудникам правоохранительных органов, - сказано в сообщении ведомства.

Для операции привлекли семь спасателей и две единицы техники. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала об упавшем в каньон тракторе с водителем внутри кабины. Мужчина выполнял дорожные работы, когда грунт обвалился и поволок за собой машину прямо в воду. Глубина каньона - 40 метров.

34-летний дорожник погиб, МВД инициировало проверку.